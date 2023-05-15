فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أردوغان: بلادنا أتمت عرسا ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 مايو

8 عادات صباحية سيئة.. تجنبها فورا لتستمتع بحياتك

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة

أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات التركية بعد فرز أغلب الأصوات

علماء أعصاب يكتشفون كيفية تعلم الدماغ أشياء جديدة

حماس بخان يونس تعزّي عوائل شهداء معركة ثأر الأحرار

بالأرقام.. هذا ما يحتاجه أردوغان من أصوات الخارج لحسم الجولة الأولى

أردوغان: التسرع في إعلان نتائج الانتخابات اغتصاب للإرادة الوطنية

اختراق بيانات 237 ألف موظف حكومي أميركي

تجربة أميركية مثيرة لمواعيد طعامك تغنيك عن الرجيم وتنقذك من السمنة والسكري

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة

15 مايو 2023 . الساعة 05:47 بتوقيت القدس
...
مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة

قتلت شابة (25 عاما)، مساء الأحد، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة وادي سلامة في منطقة الجليل، فيما أصيب شاب (21 عاما) بجراح خطيرة، إثر تعرضه للطعن في مدينة اللد.

وعُلم أن ضحية جريمة القتل في وادي سلامة هي الشابة ديما أسامة بشناق.

وجاء أن الطواقم الطبية أجرت عمليات إنعاش للشابة ونقلتها إلى مستشفى "زيف" في صفد، وهي بحالة حرجة. ولاحقا، أعلنت الشرطة وفاة الشابة متأثرة بجراحها.

وأظهر توثيق للجريمة مطاردة الجاني للضحية التي كانت تستقل مركبة خاصة، وحاولت الهروب عبر قيادة سيارتها إلى الخلف إلى أن اصطدمت بجدار أحد المنازل.

وفي هذه المرحلة، اقترب القاتل من نافذة المركبة، وأطلق النار من مسافة قريبة على الضحية، وفر من المكان. وبعد أن قطع عدة أمتار، عاد القاتل إلى الضحية وأطلق عليها النار مرة أخرى.

ولم تتضح بعد خلفية الجريمة في وادي سلامة.

وقالت الشرطة، في بيان، إن عناصرها "وصلوا إلى مكان الجريمة، وشرعوا في البحث عن المشتبه بهم في إطلاق النار وبدأوا في التحقيق في ملابسات القضية".

وفي اللد، جاء أن شابا تعرض للطعن في الجزء العلوي من جسده، ووصل إلى عيادة محلية وهو يعاني من إصابة خطيرة، ونقل إلى المشفى لاستكمال العلاج.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#قتل #جريمة #بشناق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة