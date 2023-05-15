حماس بخان يونس تعزّي عوائل شهداء معركة ثأر الأحرار

قدّم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بخان يونس أمس الأحد، واجب العزاء لعوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة ثأر الأحرار.

وضم وفد الحركة، النائب في المجلس التشريعي د. يونس الأسطل، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس ا. زكريا أبو معمر ولفيف من قيادة الحركة.

وفي كلمةٍ له، أكد الأخ المجاهد أبو معمر أن معركة ثأر الأحرار خاضتها غرفة العمليات المشتركة بتنسيقٍ كامل وكانت سرايا القدس رأس الحربة فيها، مؤكداً أن هذه المعركة أفشلت أهداف العدوان، وكسرت معادلات العدو، ودفعته ليستجدي التهدئة بعد ساعات من بدء عملية ثأر الأحرار.

وقال أبو معمر: "لقد ظنّ العدو أنه باغتياله القادة سيفرض معادلة جديدة، لكن مسْعاه خاب وفشل بفضل ضربات مقاومتنا، وصمود ودعم شعبنا المجاهد والتفافه حول خيار المقاومة ".

وأضاف: "إن الرسالة الكبرى من هذه المعركة، أن المقاومة الفلسطينية موحدة سياسياً وعسكرياً وميدانياً، وستواصل الطريق وخلفها كل شعبنا في الداخل والخارج".

وتابع:" نوجّه التحية لأرواح شهداء سرايا القدس وكل شهداء شعبنا، ونؤكد أننا ماضون على طريقهم، مستظلون بظلهم، وباقون على هذا الدرب حتى تحرير فلسطين".

وشملت جولة التعزية عوائل الشهداء القادة جهاد الغنام وعلى ومحمود غالي وأحمد أبو دقة، وسائد فروانة ووائل الأغا، ومحمد ووائل أبو طعيمة.

المصدر / فلسطين أون لاين