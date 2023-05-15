فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس بخان يونس تعزّي عوائل شهداء معركة ثأر الأحرار

بالأرقام.. هذا ما يحتاجه أردوغان من أصوات الخارج لحسم الجولة الأولى

أردوغان: التسرع في إعلان نتائج الانتخابات اغتصاب للإرادة الوطنية

اختراق بيانات 237 ألف موظف حكومي أميركي

تجربة أميركية مثيرة لمواعيد طعامك تغنيك عن الرجيم وتنقذك من السمنة والسكري

مانشستر سيتي يحدد خليفة غوندوغان

برشلونة يتوّج بلقب الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرين

هجوم جديد من جماهير سان جيرمان على ميسي

فيسبوك تعتزم وقف تشغيل تطبيق ماسنجر على ساعات آبل ووتش الذكية

شارب تطلق الهاتف الذكي Aquos R8 Pro الجديد

بالفيديو حماس بخان يونس تعزّي عوائل شهداء معركة ثأر الأحرار

15 مايو 2023 . الساعة 02:37 بتوقيت القدس
...
عضو المكتب السياسي لحركة حماس ا. زكريا أبو معمر

قدّم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بخان يونس أمس الأحد، واجب العزاء لعوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة ثأر الأحرار.

وضم وفد الحركة، النائب في المجلس التشريعي د. يونس الأسطل، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس ا. زكريا أبو معمر ولفيف من قيادة الحركة.

 وفي كلمةٍ له، أكد الأخ المجاهد أبو معمر أن معركة ثأر الأحرار خاضتها غرفة العمليات المشتركة بتنسيقٍ كامل وكانت سرايا القدس رأس الحربة فيها، مؤكداً أن هذه المعركة أفشلت أهداف العدوان، وكسرت معادلات العدو، ودفعته ليستجدي التهدئة بعد ساعات من بدء عملية ثأر الأحرار.

وقال أبو معمر: "لقد ظنّ العدو أنه باغتياله القادة سيفرض معادلة جديدة، لكن مسْعاه خاب وفشل بفضل ضربات مقاومتنا، وصمود ودعم شعبنا المجاهد والتفافه حول خيار المقاومة ".

وأضاف: "إن الرسالة الكبرى من هذه المعركة، أن المقاومة الفلسطينية موحدة سياسياً وعسكرياً وميدانياً، وستواصل الطريق وخلفها كل شعبنا في الداخل والخارج".

 وتابع:" نوجّه التحية لأرواح شهداء سرايا القدس وكل شهداء شعبنا، ونؤكد أننا ماضون على طريقهم، مستظلون بظلهم، وباقون على هذا الدرب حتى تحرير فلسطين".

وشملت جولة التعزية عوائل الشهداء القادة جهاد الغنام وعلى ومحمود غالي وأحمد أبو دقة، وسائد فروانة ووائل الأغا، ومحمد ووائل أبو طعيمة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #شهداء #تعزية #ثأر الأحرار #قيادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة