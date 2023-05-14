مانشستر سيتي يحدد خليفة غوندوغان

وضع مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، النجم الشاب ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام ضمن دائرة اهتماماته، من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وحسب ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الدولي الإنجليزي سيغادر وست هام بشكل مؤكد عقب نهاية الموسم، بهدف الانضمام إلى فريق ينافس على الألقاب ويشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ويحظى رايس البالغ من العمر (24) عاماً، باهتمام العديد من الأندية الإنجليزية أبرزها أرسنال وليفربول وتشيلسي، حيث يبدو الغانرز الأقرب للحصول على خدماته في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو (100) مليون جنيه إسترليني وهو السعر الأدنى الذي حدده وست هام.



وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي يبحث عن تعزيز وسطه الدفاعي، الأمر الذي دفع المدرب الإسباني بيب غوارديولا لوضع رايس كهدف رئيسي في الميركاتو القادم، في حال قرر الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان مغادرة ملعب الاتحاد الصيف المرتقب.



ويبدو غوارديولا مهتماً بالإبقاء على غوندوغان في صفوف مانشستر سيتي وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، إلا أن النجم الألماني المخضرم يفضل خوض تجربة جديدة وتحديداً مع برشلونة الإسباني، مما دفع مانشستر سيتي لوضع خطة بديلة متمثلة في التعاقد مع ديكلان رايس.



وينظر غوارديولا بإعجاب إلى قدرات رايس، وما يتمتع به من شخصية قيادية، تجعله مؤهلاً لتعويض رحيل غوندوغان داخل الملعب وفي غرفة الملابس، حال قرر اللاعب الألماني الانتقال بصورة رسمية إلى برشلونة الصيف القادم.

المصدر / فلسطين اونلاين