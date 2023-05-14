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برشلونة يتوّج بلقب الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرين

14 مايو 2023 . الساعة 23:59 بتوقيت القدس
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برشلونة يتوّج بلقب الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرين

توّج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السابعة والعشرين في تاريخه بعد فوزه على مستضيفه إسبانيول 4-2 مساء اليوم الأحد في الجولة 34 من المسابقة.

وبهذا الفوز الباهر رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة مقابل 71 نقطة لغريمه ريال مدريد الثاني قبل 4 جولات على نهاية الليغا ليضمن فوزه باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

افتتح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11 وأضاف أليكس بالدي الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يوقع ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي تقدّم برشلونة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 53 قبل أن يقلّص البديل خافيير بوادو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 73 ويضيف زميله جوزيلو الثاني في الدقيقة (90+2).

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#برشلونة #الدوري الإسباني #ريال مدريد #إسبانيول

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