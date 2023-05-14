هجوم جديد من جماهير سان جيرمان على ميسي

واصلت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، هجومها على الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب انتصار النادي الباريسي الكاسح على أجاكسيو، بنتيجة (5-0) خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الفرنسي.



وكانت أمسية السبت، شاهدة على الظهور الأول لميسي مع باريس سان جيرمان، مُنذ الأزمة الأخيرة التي حدثت بينه وبين إدارة النادي، والتي تسببت في هجوم الجماهير الفرنسية بهتافات معادية على النجم الأرجنتيني من أمام منزله بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية.



وشارك ميسي كأساسي في ليلة الأمس ضد أجاكسيو، ولم يُسجّل أو يصنع أيّ هدف في خماسية فريقه خلال 90 دقيقة، حيث بدت جماهير النادي الباريسي غير راضية عن أداء النجم الأرجنتيني في المباراة، إذ واجه وابلًا من صافرات الاستهجان؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها.



وقامت جماهير باريس سان جيرمان، بإطلاق صيحات الاستهجان، عندما تم الإعلان عن اسمي ميسي في التشكيلة الأساسية مع بداية المباراة، معربين عن غضبهم من النجم الأرجنتيني، الذي يقترب من الرحيل مجاناً بنهاية هذا الموسم.



وقالت الصحيفة إن بطل كأس العالم قطر 2022، تعرّض إلى صافرات استهجان عندما لمس الكرة في أكثر من مناسبة في المباراة، وهو الأمر الذي تسبب في استياء الكثير من المتابعين.

ولا يعيش ميسي أفضل أيامه في باريس سان جيرمان، وليست تلك المرة الأولى التي تُهاجمه فيها الجماهير، إذ حدث هذا الأمر من قبل في مسابقة الدوري الفرنسي، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، خلال مباراة أولمبيك ليون التي تعرّض فيها الفريق لهزيمة بهدف نظيف على ملعب "حديقة الأمراء".



وتكرر المشهد ذاته هذا الموسم بعد سقوط جديد في دوري الأبطال أيضًا، أمام بايرن ميونخ الألماني، ما يترك أكثر من علامة استفهام حول مصير "البرغوث" في باريس، علمًا أن عقده ينتهي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم في 30 يونيو/ حزيران، وسط تقارير تُفيد بإمكانية عودته مرة أخرى إلى صفوف برشلونة.



وعاد ميسي إلى اللعب من جديد مع النادي الباريسي، رغم قرار إيقافه لمدة أسبوعين، حيث غاب لمباراة واحدة فقط، بعد اعتذاره إلى باريس سان جيرمان عبر مقطع فيديو خاص، على حادثة مغادرته النادي باتجاه السعودية لقضاء أيام عطلة هناك دون أخذ إذن مسبق.



وسبق لجماهير باريس سان جيرمان قبل هذه الحادثة، توجّيه وابل من الشتائم لميسي، مطالبين نجم المنتخب الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف الفريق، عبر هتافات قاسية كان عنوانها: "لقد سئمنا المرتزقة. اطردوا ميسي".

المصدر / فلسطين اونلاين