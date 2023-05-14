فيسبوك تعتزم وقف تشغيل تطبيق ماسنجر على ساعات آبل ووتش الذكية

تعتزم شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق المحادثة فيسبوك ماسنجر تقليص وظائف ماسنجر على الساعات الذكية آبل ووتش اعتبارا من حزيرن/يونيو المقبل.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم شركة ميتا التي تمتلك منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قوله عبر البريد الإلكتروني "سيظل المستخدمون يستقبلون تنبيهات ماسنجر على ساعات آبل ووتش عند ربطها بالتطبيق، لكن اعتبارا من بداية يونيو المقبل لن يكون في مقدورهم الرد على رسائل ماسنجر باستخدام الساعة".

وأشار موقع سي نت إلى أن بعض المستخدمين استقبلوا بالفعل رسائل تبلغهم بأن تطبيق ماسنجر لن يكون متاحا كتطبيق خاص بأجهزة آبل ووتش بعد 31 أيار/مايو الحالي.

وأضاف الموقع أن المستخدم يمكنه تنزيل تطبيق جديد على ساعة آبل ووتش بعد توقف ماسنجر، مثل وي شات أو جلايد.

جاءت أنباء وقف خدمة ماسنجر على ساعات آبل ووتش بعد يوم واحدة من إعلان ميتا اعتزامها توفير إصدر من تطبيق التواصل الاجتماعي الآخر الذي تمتلكه أيضا واتس آب للساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل وير أو.إس الذي تنتجه شركة التكنولوجيا جوجل. ويعني هذا أنه يمكن استخدام برنامج واتس آب على الساعات الذكية جوجل بيكسل ووتش أو سامسونج جالاكسي ووتش5 وغيرها من الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل وير أو.إس.

في الوقت نفسه رفض متحدث باسم إدارة تطبيق واتس آب الكشف عما إذا كانت هناك خطط لتوفير التطبيق على ساعات آبل ووتش في المستقبل.