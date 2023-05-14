شارب تطلق الهاتف الذكي Aquos R8 Pro الجديد

أعلنت شركة شارب عن إطلاق الهاتف الذكي Aquos R8 Pro الجديد، وأوضحت الشركة اليابانية أن جهازها الجديد يمتاز بكاميرا فاخرة مزودة بعدسة لايكا Summicron ومستشعر واحد بوصة وشاشة Pro-IGZO-OLED بدرجة سطوع 2000 نيت ومعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 وتصميم أنيق.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Aquos R8 Pro الجديد على شاشة Pro-IGZO-OLED قياس 6.6 بوصة وبدقة وضوح 2730x 1260 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 240 هرتز ودرجة سطوع 2000 نيت، ومعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X-RAM بسعة حتى 12 جيجابايت وذاكرة داخلية UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت.

وتروج الشركة اليابانية للهاتف الذكي الجديد من خلال تجهيزه بكاميرا رئيسية بدقة 47.2 ميجابيكسل ومستشعر قياس واحد بوصة وعدسة لايكا Summicron وبُعد بؤري 19 ملم، وهو ما يساعد على معالجة لقطات HDR أسرع بنسبة 40%، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 12.6 ميجابيكسل.

ويزخر الهاتف الذكي Aquos R8 Pro الجديد من شارب ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، ويمتاز بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IPX8، وقد قامت الشركة اليابانية بدمج مستشعر بصمة الأصابع في الشاشة مع توافر قارئ بطاقات الذاكرة microSD، ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 13.