روسيا تعلن مقتل اثنين من قادتها مع شن أوكرانيا هجوما في باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد إن اثنين من قادتها العسكريين قُتلا في شرق أوكرانيا مع معاودة كييف محاولة اختراق الدفاعات الروسية في مدينة باخموت المحاصرة.

وذكرت الوزارة في إفادة يومية أن فياتشيسلاف ماكاروف القائد بلواء البنادق الآلية الرابع ويفجيني بروفكو نائب قائد وحدة منفصلة قُتلا في أثناء محاولتهما صد الهجمات الأوكرانية.

وأضافت أن ماكاروف كان يقود القوات من خط المواجهة وأنه "مات بطلا متأثرا بإصابته بعدة شظايا". ونادرا ما تعلن وزارة الدفاع عن مقتل قائد عسكري في إفادتها اليومية.

وصرحت الوزارة أيضا بأن القوات الأوكرانية شنت هجمات في شمال باخموت وجنوبها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لكنها لم تنجح في اختراق الدفاعات الروسية. وقالت "تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الرواية الروسية.

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار يوم الأحد أن القوات الأوكرانية "تواصل التقدم في قطاع باخموت".

وكتبت على تيليجرام تقول "استولت وحداتنا على أكثر من عشرة مواقع للعدو في شمال باخموت وجنوبها وطهرت مساحة كبيرة من الغابات بالقرب من إيفانيفسكي. وتم أسر جنود للعدو من وحدات مختلفة".

ولم يتمكن أي من الجانبين من السيطرة على باخموت بالكامل، بالرغم من الحرب الطاحنة المستمرة منذ شهور التي كبدت كلا منهما خسائر فادحة.

واعترفت موسكو يوم الجمعة بأن قواتها تراجعت في شمال المدينة وسط تكثيف للهجمات الأوكرانية، لكن كييف قللت من شأن تلميحات بأنها بدأت رسميا الهجوم المضاد الكبير الذي تخطط له منذ فترة طويلة.

المصدر / رويترز