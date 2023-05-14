انهيار آمال أرسنال في حصد اللقب بعد الخسارة أمام برايتون

انتهت تقريبا آمال أرسنال في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما خسر 3-صفر أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد، ليمهد الطريق نحو تتويج مانشستر سيتي.

وبعد فوز سيتي 3-صفر على إيفرتون في وقت سابق يوم الأحد وتصدره الدوري بفارق أربع نقاط، كان أرسنال يدرك أنه لا بديل عن الفوز للتمسك بفرصته في المنافسة على اللقب.

لكن أرسنال ظهر بشكل متواضع وسجل برايتون بواسطة خوليو إنسيسو والبديل دينيز أونداف وبرفيس إستوبينيان ليصبح سادسا.

وسدد لياندرو تروسار لاعب أرسنال كرة في العارضة أمام فريقه السابق خلال الشوط الأول.

لكن أرسنال انهار بعدما افتتح إنسيسو التسجيل من مدى قريب في الدقيقة 51، وازداد الأمر سوءا عندما أضاف أونداف الهدف الثاني بتسديدة من فوق الحارس آرون رامسديل في الدقيقة 86.

واكتملت مأساة أرسنال بالهدف الثالث من إستوبينيان في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وبعد الخسارة الخامسة هذا الموسم، وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة من 36 مباراة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 35 مباراة، وسيحتفل بحصد اللقب للمرة الخامسة في ستة مواسم إذا فاز على تشيلسي في الجولة المقبلة. وقد يحسم سيتي اللقب بشكل مبكر إذا خسر أرسنال أمام نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل.

ولدى برايتون 58 نقطة من 34 مباراة وبات يملك فرصة كبيرة للتأهل لبطولة اوروبية الموسم المقبل.

وتعرض أرسنال لضربة مبكرة بإصابة لاعبه جابرييل مارتينيلي في منتصف الشوط الأول بعدما تعرض لعرقلة من موزيس كايسيدو. وشارك تروسار بدلا من زميله البرازيلي واقترب من التسجيل لكنه سدد كرة ارتدت من العارضة.

وسدد مارتن أوديجارد قائد أرسنال كرة قوية بجوار المرمى وفعل بوكايو ساكا الأمر ذاته في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن برايتون تحلى بالخطورة المستمرة وحصل إنسيسو على فرصتين للتسجيل.

وبعد الاستراحة بست دقائق، تأخر أرسنال بهدف حيث أرسل إستوبينيان كرة عرضية حولها إنسيسو إلى هدف من مدى قريب.

وحاول أرسنال التعويض لكنه فشل في صناعة الخطورة المطلوبة، ومرر الحارس رامسديل الكرة إلى تروسار لكنه فشل في تمريرها لتصل إلى أونداف الذي حصل على الوقت الكافي ليسدد كرة ساقطة في المرمى.

وفي الثواني الأخيرة، واصل إستوبينيان تقديم مستواه الرائع وتابع كرة مرتدة من رامسديل بعد تسديدة أونداف وسجل الهدف الثالث.

المصدر / رويترز