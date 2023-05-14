ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند أمام إيفرتون

واصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، هز شباك المنافسين في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي 2022/2023.

ونجح النرويجي الدولي في تسجيل هدف جديد في شباك إيفرتون في المباراة التي تقام في الوقت الحالي بالجولة السادسة والثلاثين بالدقيقة 39.

وارتفع رصيد هالاند من الأهداف في الموسم الحالي إلى 36 هدفًا ليوسع الفارق بينه وبين هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخيين في السابق، آلان شيرر وأندي كول، برصيد 34 هدفًا.

ويتقدم مانشستر سيتي على إيفرتون في ملعب الأخير "جوديسون بارك" بهدفين في الشوط الأول حيث أحرز الهدف الأول، إلكاي جوندوجان، والثاني كان للنرويجي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 36 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 27 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 20 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 17 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 15 هدفًا.

جابريل مارتينيلي، آرسنال، 15 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.