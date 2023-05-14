المنتخب الأولمبي يخسر من نظيره الأردني في افتتاح ستاد "بيليه"

غزة/ وائل الحلبي:

حقق المنتخب الأردني الأولمبي فوزا مستحقا على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما في افتتاح ستاد "بيليه" بالخضر غرب مدينة بيت لحم، والتي جرت بحضور الوفد العربي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المنتخب الأردني دخل اللقاء في حالة تركيز كبيرة وسعى إلى استغلال حالة الارتباك التي أصابت لاعبي الأولمبي في الدقائق الأولى من المباراة، لينجح سيف درويش في استغلال خطأ المدافع يزن شرحة في ابعاد الكرة ويسددها قوية في الشباك (9).

استمر الضيوف في محاولاتهم الهجومية وكان درويش قريبا من تعزيز النتيجة بعدما سدد كرة قوية من الجهة اليمنى جانبت المرمى بقليل، ولاحت بعدها الفرصة أمام زيد القنبر للتعديل عندما وضع كرة رأسية قويها أبعدها حارس النشامى بصعوبة إلى ركنية.

النشامى استغلوا أفضليتهم في ظل تكرار الأخطاء الدفاعية وتمكنوا من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني، بعدما أرسل درويش كرة عرضية خرج لها الحارس أنور الأقرع بشكل خاطئ من مرماه لتصل إلى رزق بني هاني الذي حولها برأسه في الشباك (31)، هدأت وتيرة اللعب بعد الهدف الثاني للأردن وسط محاولات فلسطينية لتذليل الفارق قبل نهاية الشوط الأول لكن دون جدوى في ظل تماسك الدفاع الأردني.

الفدائي الأولمبي حاول من تصويب أوضاعه مع بداية الشوط الثاني وعاد القنبر لتهديد مرمى النشامى برأسية مرت فوق المرمى بقليل، ليرد عليها الضيوف بتهديد أكثر خطورة من رأسية موسى العمري التي منعتها العارضة من معانقة الشباك.

استمرت مساعي الأولمبي في تذليل الفارق وتمكن من تحقيق مراده بعدما أرسل وجدي نبهان كرة من ركلة ركنية حولها علي ربيع في شباك المنتخب الأردني (70)، وكاد الأولمبي أن يعدل النتيجة في اللحظات الأخيرة بعدما مرر القنبر كرة على طبق من ذهب أمام يوسف موسى الذي أطاح بالكرة خارج اطار المرمى، وينتهي اللقاء بفوز الأردن بهدفين مقابل هدف للمنتخب الأولمبي.











