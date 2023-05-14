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بدران يشيد بالكتلة الإسلامية في النجاح ويحثُّ الطلبة على المشاركة في الانتخابات

14 مايو 2023 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
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أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، بالكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، داعيًا الطلبة إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الطلبة، والمقررة بعد غدٍ الثلاثاء.

وقال بدران إنّ "انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح مهمة، وأدعوكم للإدلاء بأصواتكم، واختيار من تعتقدون أنه الأكثر مصداقية والأكثر خدمة للطالب، والذين يُمثّلون البعد الوطني أيضًا".

وتابع قائلًا: "أنا ابن هذه الجامعة وكانت من أهم المحطات التي ساهمت في بناء شخصيتي الوطنية والسياسية"، موضحًا أنّ هذه المساهمة كانت عبر المشاركة في أنشطة الكتلة الإسلامية الطلابية والنقابية.

وشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات، من أجل اختيار الأنسب والأفضل، لتشكيل مجلس الطلبة في جامعة النجاح.

وشهدت الدعاية الانتخابية الصامتة للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، اهتمامًا وإقبالًا طلابيًّا واسعًا.

 وعرضت كتلة فلسطين المسلمة اليوم، دعايتها التي لم يغب عنها المشهد الوطني، في الساحات الرئيسية للحرم الجامعي القديم والجديد، وكلية هشام حجاوي وكلية الزراعة(خضوري).

 وتضمّنت عروض الكتلة برنامجها الانتخابي، ووعودها بعدم السماح بأيّ زيادة على رسوم الساعات الدراسية كما حدث في زمن المجالس السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حسام بدران #جامعة النجاح #الكتلة الاسلامية

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