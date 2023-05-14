منتخب الشواطئ في مهمة صعبة أمام قيرغيزستان لمسح آثار الخسارة الثقيلة من عُمان

غزة/ وائل الحلبي:

سيكون المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في اختبار صعب وهام أمام منتخب قيرغيزستان، من أجل تعويض البداية المخيبة للآمال والخسارة القاسية من عُمان، في إطار منافسات المجموعة الثانية من كأس العرب المقامة في مدينة جدة بالسعودية.

وكان المنتخب قدم واحدة من أسوء مبارياته منذ بدء مشاركاته الخارجية عام 2012، بتلقّيه للخسارة أمام عُمان بهدف مقابل سبعة، ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية.

ويريد فدائي الشواطئ طيّ صفحة الخسارة المخيبة، والتي جاءت بعد وقت قصير من وصوله قادمًا من غزة، حيث وصل قبل 48 ساعة من موعد المباراة.

ويتطلع الجهاز الفني للظهور بصورة مغايرة في مباراته أمام قيرغيزستان وتكرار الفوز عليه، بعدما تمكن من الفوز على المنتخب القيرغيزي في بطولة كأس آسيا في شهر مارس الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكنه تلقى الخسارة من الكويت بخماسية نظيفة وأمام عُمان بهدف مقابل خمسة.

وعقد الكابتن سامي سالم المدير الفني للمنتخب جلسة مع اللاعبين لتعزيز ثقتهم بأنفسهم والعمل على إظهار قدراتهم في مباراة اليوم، والتي تسبق المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وشهد تدريب المنتخب الأخير معالجة للأخطاء التي عانى منها في مباراته أمام عُمان، والتركيز على الجانب الهجومي من أجل الوصول لشباك منتخب قيرغيزستان، وتعزيز بعض الجوانب الدفاعية لتفادي تلقّي الأهداف مثلما حدث في المباراة الأولى.

ويعلم لاعبو منتخب الشاطئية أنّ المباراة تُعدُّ محطة هامة إذا ما أراد المنافسة على الصعود للدور القادم، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.