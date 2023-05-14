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15 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

14 مايو 2023 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 15 عملًا مقاومًا، تنوّعت بين عملية إطلاق نار واحدة، وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة، وتصدٍّ لاعتداءات المستوطنين وتحطيم لمركباتهم، إلى جانب مواجهات في 11 نقطة تخلّلها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس ورأس كبسة بالقدس المحتلة، إلى جانب إلقاء الشبان مفرقعات نارية صوب جنود الاحتلال في صور باهر، تزامنًا مع مواجهات وإلقاء حجارة.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في خربة أبو فلاح برام الله، وعين البيضاء بطوباس، إضافة إلى وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، أسفر عن إصابة جندي من جيش الاحتلال.

وشهدت البلدة القديمة بنابلس مواجهات مع قوات الاحتلال، إلى جانب مواجهات أخرى وقعت في منطقة حبلة بمحافظة قلقيلية.

ورشق الشبان الثائر جنود الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات اندلعت في منطقة أم ركبة، وبلدة حوسان، بمحافظة بيت لحم.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى مخيم العروب بالخليل، فيما شهدت بلدة بيت أمر تصدٍّ لاعتداءات المستوطنين، وجرى رشقهم بالحجارة، وتحطيم مركباتهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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