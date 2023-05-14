الاحتلال يقصف مرصدين شمالي القطاع

قصفت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بقذائف مدفعية، مرصدين للمقاومة شمالي قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال قصفت مرصدين على الأقل شرق بيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع.

وادّعى جيش الاحتلال أنه قصف نقطتي مراقبة لحماس شمال القطاع غزة للرد على إطلاق قذيفة صاروخية على الغلاف.

وفي وقتٍ سابقٍ، قال جيش الاحتلال: إنّ القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة دون إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة.

وقال مصدر بالغرفة المشتركة: إنّ انطلاق الصاروخ الأخير نحو المستوطنات ناتج عن خلل فني، وِفق ما نقلته قناة الجزيرة.

توقف مساء أمس عدوان الاحتلال الذي تواصل طوال خمسة أيام على قطاع غزة بعد توسط جمهورية مصر العربية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين