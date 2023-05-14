كتائب أبو علي مصطفى: لن نحل للعدو حبل المشنقة وما زالت مقاومتنا مستمرة

توجّهت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتحية فخر واعتزاز لأبناء شعبنا الصامدين في غزة العزة والإباء، الذين كانوا عونًا وخير سند للمقاومة خلال معركة ثأر الأحرار بصمودهم وثباتهم ودعمهم اللامتناهي لفعل المقاومة على الأرض.

وأضافت الكتائب في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "نتوجّه ثانيًا لمقاومينا الأبطال من تركوا بصمات عز عظيمة بفعلهم وتضحياتهم التي يشهد لها الجميع، هم الذين أوجعوا المحتلين بضرباتهم، فمنهم من مضى نحو المجد شهيدًا ومنهم من يواصل الدرب على ذات الطريق حتى الحرية".

وتابع البيان: "مقاومونا الأبطال كلٌّ في موقعه ومكانته.. رغم التضحيات الجسام كنتم وما زلتم درعًا وسيفًا لشعبكم ومعركة ثأر الأحرار وما سبقها من معارك أثبتم خلالها عجز منظومة الاحتلال الأمنية والعسكرية في كسر إرادة القتال فيكم، فكانت وحدتكم الميدانية من خلال الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة وكان الردُّ الموحد الذي مرّغ أنف قادة العدو بالتراب وأربك حساباتهم".

وختمت كتائب أبو علي مصطفى بيانها بالقول: "طوبى لمن حفروا أسماءهم بحروف من نور في سجل الخالدين، وطوبى لمن صان العهد وكان وفيًّا للشهداء وثأر لدمائهم، قسمًا لن نحل للعدو حبل المشنقة وما زالت مقاومتنا مستمرة".

المصدر / فلسطين أون لاين