سبب اعتذار رئيس الفيفا عن زيارة فلسطين

رفح/ وائل الحلبي:

رفض جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم زيارة فلسطين بعدما كان من المقرر أن تتم للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الفيفا عام 2016، متذرعا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.



وكشف مصدر موثوق أن انفانتينو أبلغ جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم أول أمس الغاء زيارته، على أن تبقى زيارة الوفد المرافق له كما هي في ظل التحذيرات التي تلقاها من زيارة الضفة الغربية في الوقت الحالي.



ووصل ظهر أمس إلى مدينة بيت لحم الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني واتحاد غرب آسيا لكرة القدم، إلى جانب حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري وهاني أبو ريد نائب رئيس الاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب مشاركة السفير البرازيلي.



وقال الرجوب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم فور وصول الوفد الزائر إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قرر اطلاق اسم الأسطورة البرازيلية "بيليه" على ستاد الخضر بعد اعادة افتتاحه بلقاء جمع المنتخبين الأولمبي ونظيره الأردني.



وأضاف الرجوب أن اطلاق اسم الراحل "بيليه" على ستاد الخضر هو تكريم لما قدمه لكرة القدم العالمية، مشيرا إلى أن هذا الملعب على وجه الخصوص يشكل استفزازا كبيرا للاحتلال منذ تأسيسه عام 2007، وهذا ما يجعله يستهدفه بشكل دائم حتى في وقت إقامة المباريات والأنشطة الرياضية الأخر.



وأشار إلى أنه سيحمل من الآن اسم أسطورة كرة القدم البرازيلية "بيليه"، تكريما له على ما قدمه لكرة القدم وأمنيته بزيارة فلسطين التي حالت أوضاعه الصحية من أن يزورها قبل رحيله في ديسمبر من العام الماضي.



وشدد الرجوب خلال المؤتمر على أن الرياضة تعتبر وسيلة نضالية بالنسبة للفلسطينيين لنقل معاناتهم وعذاباتهم من انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، وتأكيد لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالعيش في أرضه رغم المحاولات الدائمة من الاحتلال لسرقة الأرض الفلسطينية وحرمان شعبها من أبسط حقوقه.



واعتبر أن زيارة الوفد إلى فلسطين لها دلالات سياسية وإنسانية تخدم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأكيد على أنه ليس وحده وهناك من يقدم له الدعم الكبير من مختلف دول العالم، داعيا إلى وضع حد للاحتلال وممارساته وجرائمه المستمرة منذ 75 عاما.