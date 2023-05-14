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تحديد موعد قرعة بطولتي الدوري والكأس في غزة

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تحديد موعد قرعة بطولتي الدوري والكأس في غزة

14 مايو 2023 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
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رفح/ وائل الحلبي:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة عن تفاصيل ومواعيد قرعة وبطولة كأس غزة 2023، إلى جانب الاعلان عن أجندته للموسم الجديد إلى جانب فترة تسجيل اللاعبين.


وحدد الاتحاد الفترة لتسجيل اللاعبين لفرق الدرجات الممتازة والأولى والثانية من تاريخ 10/5/2023 وحتى تاريخ 10/7/2023.


وكشف عن موعد قرعة بطولة كأس غزة والتي ستقام يوم 20/6/2023، على تنطلق البطولة يوم 21/7/2023 على أن تقام أدوار الـ32 و الـ16 و الـ8 حتى تاريخ 6/8/2023، فيما ستقام مباريات نصف النهائي بتاريخ 9/2/2024 وتختتم المسابقة بإقامة المباراة النهائية يوم 16/2/2023.


وعلى صعيد بطولة الدوري بدرجاتها الممتازة والأولى والثانية، ستجري قرعة المسابقة يوم 11/7/2023، على أن تنطلق منافسات الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ 11/8/2023, وعلى صعيد الدرجة الثانية تبدأ منافسات مجموعة الوسطى والجنوب يوم 25/8/2023، فيما ستنطلق مباريات مجموعة غزة والشمال يوم 8/9/2023.


على أن تنتهي مرحلة الذهاب من الموسم بتاريخ 22/10/2023.


وبخصوص مرحلة الإياب أوضح الاتحاد أن فترة التسجيل الثانية لفرق الممتازة والأولى والثانية والثالثة ستقام من يوم 23/10/2023 وحتى 14/11/2023.
ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدرجة الثالثة للفرعين غزة والشمال والوسطى والجنوب بتاريخ 31/10/2023.
وحدد الاتحاد يوم 24/11/2023 موعدا لانطلاق مرحلة الإياب لكافة الدرجات، على أن تنتهي جميع مسابقات الدوري بتاريخ 4/2/2024.

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#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #قرعة كأس غزة #أجندة الموسم الجديد

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