في اتصال مع النخالة.. هنية يشيد بأداء المقاومة في "ثأر الأحرار"

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أنّ المقاومة كانت وفية لدماء القادة والشهداء الذين ارتقوا في العدوان الأخير على قطاع غزة، مشيدًا بوقوف أبناء شعبنا مع المقاومة وشكّلوا لها حاضنة وجدارًا قويًّا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث قدم له التعازي باستشهاد عدد من قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد خلال معركة (ثأر الأحرار)، مؤكدًا وحدة موقف المقاومة التي تجلت في الميدان والسياسة.

وأكد هنية أنّ المقاومة كانت وفية لدماء القادة والشهداء من أبناء شعبنا، وعبّر رئيس الحركة عن اعتزازه بالتكتيك الجماعي عبر الغرفة المشتركة، ومشيدًا بأداء الإخوة في سرايا القدس خلال هذه المعركة البطولية.

وقال هنية: "إننا نعتز بأبناء شعبنا الذين وقفوا مع المقاومة وشكّلوا لها حاضنة وجدارًا قويًّا".

من جانبه عبّر النخالة عن تقديره للاتصال ومعتزًا بروح الشراكة والمقاومة ومثمنًا الانتصار الذي تحقّق على أيدي المجاهدين، وأنّ سرايا القدس كانت عند حسن ظن شعبنا وأمتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين