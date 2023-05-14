"الإعلام الحكومي" يستعرض حصيلة العدوان على قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، الحصيلة الأولية لما خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي طوال خمسة أيام، وارتقى خلاله 33 شهيداً.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن كافة الطواقم ومؤسسات العمل الحكومي منذ صبيحة اليوم، عملت وفق خطة ما بعد العدوان، بعناوينها المتمثلة في الانتهاء من عملية حصر الأضرار، وتعزيز الأسر المتضررة، ورفع وإزالة آثار العدوان، والتعامل مع تداعياته في كل القطاعات.

وأضاف أن رئاسة العمل الحكومي عقدت لقاءً جمعها بلجنة الطوارئ الحكومية، واستمعت إلى تقريرها المفصل حول العدوان، وأعطت الرئاسة توجيهاتها مباشرة لمعالجة التدخلات المطلوبة لتدعيم الوحدات السكنية التي تحتاج لتدخلات عاجلة وتوفير ما يلزم لـ 31 وحدة سكنية، والاطمئنان إلى توفير الإغاثة اللازمة والإيواء العاجل لكل الأسر التي تضررت وفقدت منازلها.

وأشار إلى إقرار رئاسة المتابعة خطة التدخلات الحكومية المطلوبة في كافة القطاعات، والمراسلات اللازمة، لكافة الهيئات الأممية والدولية، لوضعها في صورة تداعيات هذا العدوان، وما يتطلب منها بعد توثيق ورصد خسائر وأضرار طالت كافة القطاعات.

وذكر معروف أن رئاسة العمل الحكومي أقرت خطة للتدخل فيما يتعلق بآلية إنهاء العام الدراسي وإتمام الاختبارات النهائية بشكل يراعي الظروف التي مر بها أبنائنا الطلبة.

وفصل معروف حجم الخسائر التي لحقت بالقطاعات الرئيسية جراء العدوان، والتي جاءت على النحو التالي:

قطاع الإسكان:

إجمالي الوحدات السكنية المتضررة 2041 وحدة سكنية، بقيمة تقديرية للخسائر تقدر بـ 9 مليون دولار، وشملت 31 منزلاً هدماً كلياً، بما مجموعه 93 وحدة سكنية، وأصبحت 128 سكنية غير صالحة للسكن، فيما 1820 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، وذلك بشكل أولي.

القطاع الزراعي:

بلغت قيمة الخسائر في هذا القطاع 3 ملايين دولار، وذلك على النحو التالي:

200 حفرة زراعية سببها القصف المباشر جراء الغارات، والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل وردم وتهيئة من أجل السماح بزراعتها مجدداً.

تضرر 10 آلاف متر من خطوط الري تم إلحاق الضرر بها، في المناطق الزراعية التي تعرضت للقصف في كافة مناطق القطاع.

تضرر 600 دونم من المزروعات "خضار وفواكه" بفعل عمليات القصف، و150دونم دفيئات زراعية مغطاة.

بلغت قيمة خسائر مزارع تربية دواجن ومواشي وأغنام وخلايا نحل 225 ألف دولار.

توقف تصدير أكثر من 1100 طن من الخضروات والأسماك، وتوقف حركة الصيد بشكل كامل.

القطاع الاقتصادي:

تقدير الخسائر في هذا القطاع، مرتبطة بالانتهاء من حصر المحال والمصالح التجارية التي لحق الضرر بها جراء القصف، علماً بأنه تم تقدير الخسائر المرتبطة بتوقف العجلة الاقتصادية بـ 40 مليون دولار طيلة أيام العدوان الخمسة.

القطاع التعليمي:

الخسائر البشرية في هذا القطاع بلغت بين صفوف الطلبة 8 شهداء منهم 6 أطفال.

لحقت أضرار بـ 7 مدارس و9 رياض أطفال، وتعكف الطواقم الحكومية على فحص المدارس للتأكد من خلوها من أية مهددات على حياة وسلامة الطلبة.

كما عملت طواقم الإرشاد النفسي التابعة للوزارة على تقديم 8000 آلاف خدمة ودعم نفسي وإرشادي، على مدار أيام العدوان، سواء الكترونياً أو عبر الاتصال المباشر.

البنية التحتية:

الخسائر في البنية التحتية جراء العدوان بلغت حوالي مليون دولار مفصلة كالتالي:

159 خط مياه، و173 خط صرف صحي تم الحاق الضرر بها.

إغلاق شوارع بسبب القصف والركام.

30 بؤرة في مختلف المحافظات ويجري التعامل معها.

304 خطوط كهرباء وأعمدة ومحولات.

وطالب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته والتي يتنصل منها بتركه قطاع غزة يعاني جراء الحصار ويواجه ببين الفترة والأخرى ويلات عدوان يستنزف المقدرات ويزيد الأوضاع الإنسانية تعقيدا، مايتطلب موقفا واضحاً لرفع الحصار ووضع حدٍ للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين