منصب جديد للكابتن رمزي صالح مع أحد الأندية المصرية

القاهرة / فلسطين أون لاين:

قال رمزي صالح المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي بروكسي أحد الفرق التي تلعب في دوري الدرجة الثانية المصري، أن هدف فريقه الصعود لدوري الدرجة الممتازة في أسرع وقت.

وأضاف صالح "لدينا قاعدة ناشئين كبيرة، ونريد أن نفعل شيئا مختلفا، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة قريبة وبعيدة المدى، ونعمل على تحقيقها".

وأكد صالح، أن ناديه يمتلك منظومة متكاملة، متمنيا أن يحالفه التوفيق في المباريات القادمة ببطولة الدوري، ولكل مجتهد نصيب.

وأكمل صالح حديثه: " قمنا بالاستغناء عن بعض اللاعبين لفرق في الدوري المصري الممتاز، وهذا يدل على أن الفريق لديه مواهب، وهو في الطريق الصحيح".

وأبدى صالح، رضاه التام عن اداء لاعبيه الذي ظهر أمام الزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر قبل أيام، رغم الخسارة بصعوبة بالغة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت الإضافي للقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

ويعتبر هذا أول منصب يتقلده صالح بعد اعتزاله لعب كرة القدم قبل عدة سنوات، حيث انتقل لصفوف الأهلي المصري عام 2008 قادما من نادي شباب جباليا، وتنقل بعدها بين عدة فرق في الدوري المصري، كما لعب في صفوف المريخ السوداني لموسم واحد، كما تكفل بحماية شباك المنتخب الوطني لأكثر من 15 عاما، وتقلد شارة القيادة لعدة سنوات.