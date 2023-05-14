إصابة كامافينغا تربك ريال مدريد قبل مباراة مانشستر سيتي

قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن الفوضى التي أحدثتها إصابة الفرنسي إدواردو كامافينغا خلال فوز ريال مدريد الصعب على خيتافي 1-0 في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني قد تتسبب بفقدان النادي الملكي نقاط المباراة.



وفي التفاصيل، حسب الصحيفة، كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ينوي في الدقيقة 84، استبدال ماركو أسينسيو صاحب الهدف الوحيد وإشراك ألفارو أودريوزولا، ولكن تعرض كامافينغا للإصابة في ذات الوقت أجبر المدرب الإيطالي على تغيير حساباته بإخراج النجم الفرنسي الشاب وإدخال أودريوزولا بديلاً له.



وبدأ الجدل يتصاعد بعد دخول أودريوزولا إلى الملعب كما كان مقرراً، عقب تبادل التحية مع أسينسيو الذي عاد مباشرة إلى داخل أرضية الملعب، حينما أشار له أنشيلوتي بخروج كامافينغا المصاب بدلاً منه.



وأكدت الصحيفة أن أصواتاً خرجت تطالب بمعاقبة ريال مدريد وخصم نقاط المباراة من رصيده، ومنحها لصالح خيتافي، لأن حكم المباراة مارتينيز مونويرا كان مطالباً بمنع عودة أسينسيو للملعب حيث غادر بالفعل، مما يعني أن ريال مدريد كان يجب عليه إكمال المباراة بعشرة لاعبين، وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة من قانون اللعبة.



وشددت "آس" أن: "الحكم سمح لأسينسيو بالدخول مرة أخرى للملعب مع وجود كامافينغا وأودريوزلا واحتساب التغيير بخروج كامافينغا مع مشاركة أودريوزولا".



وختمت الصحيفة تقريرها: "النادي الملكي لم يكن مشاركًا في هذا الخطأ ومن غير المتوقع أن يعاقب، من الصعب اعتبار ما حدث بمثابة انحياز فاضح لمصلحة ريال مدريد، وفي الوقت نفسه ما يزال بإمكان خيتافي التقدم باستئناف لدى اللجنة الفنية للحكام".

المصدر / فلسطين اونلاين