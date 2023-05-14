مباراة الهلال والاتحاد.. النصر ينتظر خدمة من الزعيم

يقف الهلال، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، بين الاتحاد وزحفه نحو لقب الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يتواجهان الثلاثاء على أرض الاول في قمة المرحلة السابعة والعشرين والتي ينشد فيها النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تعثر المتصدر من أجل الابقاء على حلم التتويج باللقب.

وقبل أربع مراحل من نهاية الموسم، يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق خمس نقاط عن النصر الثاني الذي تعثر في مشواره مؤخرًا مع اكتفائه بفوز واحد في آخر أربع مباريات في الدوري.

من جهته، يأمل الاتحاد، الباحث عن لقب أول في الدوري منذ العام 2009، في تجاوز عقبة مضيفه الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ولم يخسر الاتحاد هذا الموسم سوى مباراتين في الدوري وثلاث مباريات في جميع المسابقات المحلية، اثنتين منها أمام الهلال الذي فاز في ذهاب الدوري وفي نصف نهائي كأس الملك بنتيجة 1-0.

ويسعى الهلال إلى تعطيل ضيفه وإلحاق الخسارة الثالثة في ثالث مواجهة بينهما، وبالتالي إسداء خدمة لرونالدو والنصر، فيما سيحاول الاتحاد رد اعتباره واقتناص ثلاث نقاط قد تكون الاغلى هذا الموسم.

ويحتل الهلال المتوج بلقب كأس الملك الجمعة، المركز الرابع برصيد 49 نقطة، جمعها من 25 مباراة، وله مباراة مؤجلة أمام ضمك.

ورغم ابتعاد الهلال عن المنافسة على لقب الدوري وخروجه سابقًا من الكأس السوبر وفقدان لقبه في دوري أبطال آسيا بخسارته النهائي قبل أيام أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، أنقذ موسمه المحلي بلقب كأس الملك على حساب الوحدة بركلات الترجيح.

ويفتقد الهلال لمدافعه الكوري جانغ هيون والكولومبي غوستافو كويّار بسبب تراكم البطاقات وسلمان الفرج للإصابة، لكنه سيستعيد نجمه سالم الدوسري، لينضم إلى بقية نجوم الفريق أمثال الحارس عبدالله المعيوف الذي سجل ركلة الترجيح الاخيرة في نهائي الكأس، وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني ومحمد كنو والبيروفي اندي كاريّو والمالي موسى ماريغا والبرازيلي ميشايل ديلغادو والنيجيري أوديون إيغالو.

المصدر / فلسطين اونلاين