الشعبية: شعبنا متمسك بكامل حقوقه في فلسطين ويرفض التسليم بنتائج النكبة

أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، على التمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين، ورفض التسليم بنتائج النكبة، من خلال الحفاظ على الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا في أرض وطنه كاملة غير منقوصة، واستمرار الذاكرة الجمعية الفلسطينية متقدة، ضد كل محاولات تزييف وعيها أو تدجينها.

وشددت الشعبية في بيان لها بالذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينيّة، على التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل وخارج الوطن، ورفض كل المخططات التي تهدف شطب حقه في العودة، أو تعميق الانقسام الداخلي؛ فوحدة الشعب الفلسطيني، مدخلها وحدة قواه السياسية، من خلال الاتفاق على رؤية واستراتيجية وطنية موحدة، ومؤسسات وطنية جامعة؛ يعاد بنائها على أسس ديمقراطية، في مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.

كما أكَّدت على "قومية القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية؛ انطلاقًا من طبيعة المشروع الصهيوني وأهدافه التوسعية، التي تستهدف الحقوق والثروات العربية بالاحتلال للأرض والتطبيع مع أنظمة الخيانة والهيمنة والنهب والتجزئة، مما يتطلب استنهاض حركة التحرر العربية لذاتها وشحذ أدواتها في المواجهة المصيرية المشتركة للمشروع الأمريكي - الصهيوني الإمبريالي".

وقالت الشعبيّة، إنّ "طبيعة المواجهة مع المشروع الغربي – الصهيوني الإمبريالي على أرض فلسطين، تؤكد أن القضية الفلسطينية تتجاوز البعدين الوطني والقومي إلى البعد الأممي والإنساني، ويقف إلى جانب قضيتها الكثير من القوى والأحزاب والمؤسسات والتجمعات المتضامنة وحركات المقاطعة للعدو والداعمة لشعبنا الفلسطيني ولنضاله الوطني، من أجل الحرية والاستقلال، وهذا يضع أمامنا مهمة استمرار مد جسور العلاقة والتواصل الدائم معها والتعميق لها".

ولفتت إلى أهمية "دعم وإسناد الأسرى في نضالهم ومواجهتهم للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من قبل حكومة العدو الفاشية، وإجراءات وزيرها بن غفير وإدارة مصلحة السجون من خلفه، من خلال تنظيم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية؛ لتتحول قضيتهم وإسنادها إلى ملف دائم وفعلٍ منظم يفرض على الاحتلال الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها مطلبهم العادل بالحرية".

المصدر / فلسطين أون لاين