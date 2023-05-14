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"مفتي عُمان" يحيي المقاومة الفلسطينية ويدعو لإسنادها

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"مفتي عُمان" يحيي المقاومة الفلسطينية ويدعو لإسنادها

14 مايو 2023 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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حيّا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، المقاومة الفلسطينية في غزة، ومواجهتها للعدوان الإسرائيلي، داعيا لضرورة إسنادها، في وجه الاحتلال، وصولًا لزواله.

ونشر الخليلي في صفحته عبر "تويتر" بيانًا جاء فيه: "بكل إكبار وإجلال؛ نحيي المقاومين الأبطال، الذين واجهوا عدوان المحتل بعزيمة أصلب من الصخر، فجرعوهم غصص الهزيمة والهوان".

وأضاف "ندعوهم إلى المضي قدما في سبيل العزة والكرامة مع وحدة الصف، ونحيي كل من ساند جهادهم، ولا ننسى أن نطالب المسلمين جميعا بشد أزرهم، فإن هذه معركة الأمة جميعاً".

وكان الخليلي نشر بداية العدوان الإسرائيلي تغريدة، جاء فيها: "ما تزال آيات الله تتوالى مُنذرةً الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرة المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون، فعلى المحتلين أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال، وعلى الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، وعلى المجاهدين أن يمضوا قُدُما، فإن الله معهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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