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"التعليم" تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023

14 مايو 2023 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم بغزة

نشرت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الأحد، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023.

والجدول الذي نشرته الوزارة هو من الصف الخامس الأساسي وحتى الصف الحادي عشر بفروعه، للاختبارات الموحدة على مستوى المديريات.

وأوضحت الوزارة أن بقية المباحث يتم إعداد الاختبارات على مستوى المدرسة وتكون في المحتوى الدراسي للفترة الرابعة (ما بعد امتحان نصف الفصل)، فيما تنتهي جميع الاختبارات بحد أقصى يوم الإثنين الموافق 29/5/2023م.

وذكرت أن فرع الاقتصاد المنزلي والفرع الزراعي تكون جميع الاختبارات على مستوى المدرسة.

كما وذكرت أن تقويم الطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الرابع الأساسي يكون على النحو الاتي:

1. التقويم مستمر خلال الفترة الدراسية الرابعة ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته، ويواصل طلبة الصفوف (1-4) دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة.

2. لا يتم إجراء أوراق عمل للطلبة أو جداول مدرسية.

3. ينتهي دوام الطلبة نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 22/5/2023م.

ملاحظة:

• يتم توزيع كشوف العلامات لجميع الصفوف من (الصف الأول حتى الصف الحادي عشر) يوم الإثنين الموافق: 5/6/2023م.

• تبدأ إجازة المعلمين يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023م.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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