الدعليس يناقش تقرير عدوان غزة مع لجنة "الطوارئ الحكومية"

ناقش رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعاليس مع لجنة "الطوارئ الحكومية" تقريرها حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأدان في اجتماع عقد اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي استهدف المدنيين والأطفال الأبرياء والنساء والبنية التحتية.

وأوعز الدعليس خلال الاجتماع إلى الجهات الحكومية المختصة بسرعة متابعة تقديم الدعم والمساندة للمتضررين، وحصر الأضرار التي خلفها العدوان.

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وقال: "نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات العدوان وآثاره".

وقدم شكره الكبير لكافة الطواقم الحكومية التي عملت على مدار الساعة خلال العدوان، وسرعة استجابتها لكافة الأحداث، وتعزيز الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، رغم شح الإمكانيات التي تعاني منها الحكومية نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد على أن عنوان المرحلة الحالية هو رفع وإزالة آثار العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين