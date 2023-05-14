مطلوب محاسب للعمل في شركة انترفارم للأدوية

إعلان توظيف صادر عن شركة انترفارم للأدوية تعلن فيه عن توافر فرصة عمل (محاسب) بالشركة بمدينة غزة.
شروط العمل:
- أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة معترف بها.
- أن يكون له خبرة سنتين على الأقل.
- أن يكون لديه خبرة باستخدام برنامج الأصيل.
- القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.
- أن يكون لديه مهارة في كتابة التقارير المالية والتحليل المالي.
- اجادة استخدام برامج الحاسوب واعداد التقارير وخاصة برامج Microsoft Office.
- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
طريقة التسجيل:
- فعلى من تتوافر فيه هذه الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية (Cover Letter) على الإيميل التالي:
- يشترط كتابة اسم الوظيفة المتقدم لها في رسالة التغطية (Cover Letter).
- آخر موعد لاستلام السيرة الذاتية: 20/05/2023، والأولوية لمن يتقدم أولاً.