"الحركة الأسيرة" تعلن عن خطوات تصعيدية تبدأ بالإضراب عن الطعام

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الأحد، عن سلسلة خطوات تصعيدة ستتخذها للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير المريض وليد دقة، و"إنهاء حالة العزل غير المبرر" بحق أحمد سعادات الأمين العام للجبهة الشعبية والأسيرين عاهد غلمة ووليد حناتشة.

واستعرضت اللجنة خطواتها في بيان صحفي، جاء فيه: "سيقوم الأسرى غدًا -كخطوة أولى من خطواتنا النضالية- بالإضراب عن الطعام ليوم واحد في السجون كافَّة، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير القائد وليد دقة، وإنهاء عزل الأسرى الرفاق كافَّة".

وأضافت: إن "جولة القتال الأخيرة التي بدأت انتصارًا للأسير الشهيد المضرب عن الطعام خضر عدنان جعلتنا أكثر إصرارًا على حماية هذا السلاح في مواجهة هذا السجَّان المتجبر (سلاح الإضراب عن الطعام)، وذلك عبر الإعداد الواسع للإضراب عن الطعام للأسرى الإداريين، للمطالبة بوقف هذا الهدر من أعمار أسرانا دون تهمة ودون محاكمة".

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وعدَّت الحركة الأسيرة انتصار المقاومة للأسرى "يعبّر عن التفاف شعبنا العظيم حول قضاياه الحيَّة من مسراه إلى أسراه، وهذا يتطلب الاستمرار في العمل الفعال لتحرير الأسرى والمسرى".

وطالبت جميع أحرار العالم "أفرادًا ومؤسسات" باستخدام كل أدوات الضغط والنضال لتحرير الأسير القائد وليد دقة قبل فوات الأوان، حتى لا يخسره الوطن، كما خسر الشهيد خضر عدنان وجميع شهداء الحركة الأسيرة وشهداء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين