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خاص خريشة: غرفة العمليات المشتركة إنجاز كبير لشعبنا ويجب الحفاظ عليها

14 مايو 2023 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي (أرشيف)
رام الله-غزة/ جمال غيث:

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة "إنجاز كبير لشعبنا الفلسطيني، يجب الحفاظ عليه".

وأوضح خريشة لصحيفة "فلسطين"، أن غرفة العمليات المشتركة تطور نوعي في العمل المقاوم، إذ أثبتت قدرتها على إدارة المواجهة تحت قيادة موحدة قادرة على تحقيق درجة عالية من التنسيق بين الفصائل.

وبيَّن أن الاحتلال مارس عبر إعلامه المسموم حربًا نفسية ضد المقاومة الفلسطينية، في محاولة لزرع بذور الفرقة بينها، وخلق حالة من الفتنة داخل المجتمع الفلسطيني ومقاومته من أجل إضعافها.

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وحثَّ الكل الفلسطيني لعدم الالتفات إلى الإشاعات التي يطلقها الاحتلال وبعض الحاقدين بين الفينة والأخرى لأن ذلك يشق الصف الفلسطيني، ويعيق أي تقدّم لمقاومتنا المتكاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وعدَّ خريشة أن الرد على محاولات الاحتلال تلك هي وحدة المقاومة وتماسكها، داعياً الكل الفلسطيني لدحض الشائعات الإسرائيلية والتصدّي لها بمزيد من الالتفاف حول المقاومة وغرفة العمليات المشتركة، وإفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى تفتيتها.

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#غرفة العمليات المشتركة #العدوان على غزة #خريشة #قصف تل أبيب

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