مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث تكنولوجيا المعلومات

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث تكنولوجيا المعلومات.

بإعداد المدرسين القديرين/ رامي فتحي فلفل من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعد " فلفل" من أفضل وأمهر مدرسي مادة تكنولوجيا المعلومات بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث تكنولوجيا المعلومات لكافة الفروع عدا العلمي والصناعي، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.

- لتحميل مراجعات مادة تكنولوجيا المعلومات لكافة الفروع عدا العلمي والصناعي 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة تكنولوجيا المعلومات لكافة الفروع عدا العلمي والصناعي 2022 من هنــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث تكنولوجيا المعلومات لكافة الفروع عدا العلمي والصناعي لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻

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المصدر / فلسطين أون لاين