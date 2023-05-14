بحر:  "ثأر الأحرار" مثَّلت نموذجًا رائدًا لوحدة المقاومة وردع الاحتلال

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د.أحمد بحر أن "ثأر الأحرار" مثَّلت نموذجًا رائدًا لوحدة المقاومة وردع للاحتلال، مشيرًا إلى أن المقاومة أثبتت أنها ستبقى وفية للشهداء ولن تسمح بتصدير الاحتلال أزمات الداخلية على حساب دماء الشعب الفلسطيني.

وقال في بيان وصل " " اليوم الأحد: "عدوان الاحتلال على شعبنا هو جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم البشعة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني ومقدَّساته"، لافتاً إلى أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم وستبقى دماء الأطفال والنساء لعنة تطارد المحتلين.

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وأضاف بحر: "نوجّه تحية فخر واعتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده الذي يؤكد دومًا التفافه حول مشروع المقاومة ويتصدَّى بإرادته لإرهاب الاحتلال وفاشيته".

ووجَّه تحية للمقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة التي تصدَّت للعدوان الإسرائيلي الغادر، مشدّدًا على أن معركة "ثأر الأحرار" مثَّلت نموذجًا رائدًا لوحدة المقاومة وردع للاحتلال.



وأشاد بحر بدور الأجهزة الأمنية والشرطية في حفظ وحماية الجبهة الداخلية خلال العدوان، وأداء واجبها على أعلى مستوى في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مثمّنًا جهود الطواقم الصحية التي عملت بكل اقتدار على مدار الساعة، رغم قلّة الإمكانات وشح الموارد والأدوية وأصعب الظروف.

المصدر / فلسطين أون لاين