الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

يدلي الناخبون في جميع أنحاء تركيا، اليوم الأحد، أصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والدورة الثامنة والعشرين للانتخابات البرلمانية، والبالغ عددهم 60 مليونًا و697 ألفًا 843 ناخباً، منهم 4 ملايين 904 آلاف و672 ناخبًا سيصوّتون لأول مرة.

وبدأ الاقتراع من الساعة 8:00 صباحاً ويستمر لغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

ويصوّت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في تركيا، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

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من جهته، اتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصَّصة لذلك.

وفي الانتخابات العامة يخوض 24 حزبًا سياسيًّا، و151 مرشحًا مستقلًا السباق الانتخابي.

يُشار إلى أن بعض الأحزاب السياسية دخلت الانتخابات بخمسة تحالفات مختلفة تحت مسمَّى "تحالف الجمهور"، و"تحالف الأمَّة"، و"تحالف آتا (الأجداد)"، و"تحالف العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".

المصدر / وكالات