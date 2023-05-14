فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث تكنولوجيا المعلومات

إضراب شامل في جنين حداداً على الشهيد أحمد عطاطرة

بحر:  "ثأر الأحرار" مثَّلت نموذجًا رائدًا لوحدة المقاومة وردع الاحتلال

الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

"دائرة اللاجئين": المقاومة المسلَّحة استراتيجية وطنية أثبتت فاعليتها في الدفاع عن شعبنا

هادي البهتيني وإخوته الأربعة عادوا إلى الحياة من بين الركام

قيادي أردني: المقاومة تؤدّي دورًا رائعًا في التصدّي للعدوان الإسرائيلي

تحديد موعد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023_2024

المتطرّف بن غفير يطالب بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة

تنويه مهم من "الأونروا" اليوم الأحد للمراجعين

الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

14 مايو 2023 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

يدلي الناخبون في جميع أنحاء تركيا، اليوم الأحد، أصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والدورة الثامنة والعشرين للانتخابات البرلمانية، والبالغ عددهم 60 مليونًا و697 ألفًا 843 ناخباً، منهم 4 ملايين 904 آلاف و672 ناخبًا سيصوّتون لأول مرة.

وبدأ الاقتراع من الساعة 8:00 صباحاً ويستمر لغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

ويصوّت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في تركيا، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

اقرأ أيضاً: انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات التركية

من جهته، اتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصَّصة لذلك.

وفي الانتخابات العامة يخوض 24 حزبًا سياسيًّا، و151 مرشحًا مستقلًا السباق الانتخابي.

يُشار إلى أن بعض الأحزاب السياسية دخلت الانتخابات بخمسة تحالفات مختلفة تحت مسمَّى "تحالف الجمهور"، و"تحالف الأمَّة"، و"تحالف آتا (الأجداد)"، و"تحالف العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الانتخابات الرئاسية التركية #الانتخابات البرلمانية التركية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة