قيادي أردني: المقاومة تؤدّي دورًا رائعًا في التصدّي للعدوان الإسرائيلي

عمان- غزة/ نور الدين صالح:

قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب: إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تؤدّي دورًا "مهمًا ورائعًا" في مواجهة العدوان الإسرائيلي، منتقداً الموقف العربي والإسلامي الذي يلتزم الصمت إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

ودان ذياب في حديث لصحيفة "فلسطين"، بشدّة العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف المواطنين الآمنين في بيوتهم، مضيفًا: "لا نستغرب هذا الفعل من كيان بُني على الإجرام وتأسَّس على قاعدة ضرب أهل فلسطين وتهجيرهم".

وشدَّد على أن "الإجرام هي صفة أصيلة في هؤلاء المستوطنين الذين يعربدون في فلسطين على مدار سنوات طويلة"، مُشيدًا بالصمود البطولي لسكان قطاع غزة ومقاومته التي خلقت من العدم ما لا يستطيع أن يتخيله بشر.

وأوضح أن المقاومة نجحت في تعزيز قواها الذاتية رغم أنها في منطقة معزولة ومراقبة على مدار الساعة، حيث رفضت السماح للعدو بتحقيق أهدافه في قطاع غزة.

وأضاف أن "الكيان بدأ يشعر بأن الحالة النضالية الفلسطينية تتعاظم في عموم الأرض الفلسطينية، ولا سيّما في غزة، إذ إنه بات يتلمس المخاطر المستقبلية لاستمرار ظاهرة تنامي القوّة، مما جعله يستهدف القيادات الفاعلة والمؤثرة، وبدأ بحركة الجهاد الإسلامي".

اقرأ أيضاً: خاص قيادي أردني: 3 قواعد إسرائيلية تُمثّل صاعق تفجير وتقود لمواجهة مع عمّان

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تعيش حاليًّا ذروة التناقضات الداخلية نتيجة طبيعة التحول اليميني الفاشي الذي يعيشه المجتمع الإسرائيلي وانقسامه، الأمر الذي يهدّد بنيته".

وبيَّن أن رئيس حكومة المتطرفين بنيامين نتنياهو يسعى لتصدير الأزمة الداخلية التي يعيشها، إضافة لحالة العزلة الدولية التي تعيشها دولته، وتنامي الوعي في الرأي العام العالمي، الأمر الذي جعله يشنُّ عدواناً على غزة.

وجدَّد ذياب تأكيده أن استمرار المقاومة في أدائها الرائع يعزّز ثقة الشارع الفلسطيني والعربي فيها، لافتًا إلى أن معركة "سيف القدس" التي خاضتها المقاومة في مايو 2021 وحّدت فصائلها بالمشاركة القتالية.