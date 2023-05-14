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المتطرّف بن غفير يطالب بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة

14 مايو 2023 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير بتنفيذ عملية عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار مع المقاومة في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن اجتماعاً عقده بن غفير مع أعضاء حزبه "القوة اليهودية" حول اتفاق وقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

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وتبجَّح بن غفير بقوله إنه كان له دور في العدوان على غزة، وأنه جاء الآن الدور على الضفة الغربية لتنفيذ عدد من عمليات القتل والاغتيال بحق المقاومين الموجودين في مدنها.

وشدَّد على أنه لن يفكك الحكومة اليمينية ولن يبقى في الوقت ذاته، في حكومة تتبع خطًا غير يميني.

المصدر / وكالات
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#العدوان على غزة #حكومة يمينية #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #ايتمار بن غفير

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