14 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 14 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1948 منظمة الهاغانا تستولي على مناطق إستراتيجية في القدس بعد خروج البريطانيين منها.

منظمة الهاغانا تستولي على مناطق إستراتيجية في القدس بعد خروج البريطانيين منها. 1948 السفاح الإسرائيلي "بن غوريون" يعلن إقامة الكيان العبري على أرض فلسطين التاريخية.

السفاح الإسرائيلي "بن غوريون" يعلن إقامة الكيان العبري على أرض فلسطين التاريخية. 1948 القوات الصهيونية تقتل خمسين فلسطينياً في قرية "أبو شوشة" بضواحي القدس.

القوات الصهيونية تقتل خمسين فلسطينياً في قرية "أبو شوشة" بضواحي القدس. 1948 الولايات المتحدة تعترف بالكيان العبري بعد 11 دقيقة من إعلان إقامته.

الولايات المتحدة تعترف بالكيان العبري بعد 11 دقيقة من إعلان إقامته. 1955 إعلان تأسيس حلف وارسو.

إعلان تأسيس حلف وارسو. 1964 الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف، وكانت قناة التحويل مسقطًا مائيًا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط.

الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف، وكانت قناة التحويل مسقطًا مائيًا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط. 1965 الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية.

الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية. 1974 عملية ترشيحا (مدرسة معالوت): الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقتحم مدرسة معلوت الصهيونية، وتقتل 27 صهيونياً، واستشهاد3 فدائيين.

عملية ترشيحا (مدرسة معالوت): الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقتحم مدرسة معلوت الصهيونية، وتقتل 27 صهيونياً، واستشهاد3 فدائيين. 2004 القوات الأمريكية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء.

القوات الأمريكية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء. 2007 الحكومة اللبنانية تطالب مجلس الأمن بإقرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال رفيق الحريري بعد تعذر إقرارها في مجلس النواب.

الحكومة اللبنانية تطالب مجلس الأمن بإقرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال رفيق الحريري بعد تعذر إقرارها في مجلس النواب. 2011 مسيرات لآلاف الفلسطينيين من الضفة وغزة والأردن ولبنان وسوريا باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث قام العدو بإطلاق النار عليهم، فاستشهد 14 فلسطينياً من المطالبين بالعودة وأصيب العشرات.

مسيرات لآلاف الفلسطينيين من الضفة وغزة والأردن ولبنان وسوريا باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث قام العدو بإطلاق النار عليهم، فاستشهد 14 فلسطينياً من المطالبين بالعودة وأصيب العشرات. 2018 مقتل 61 وإصابة أكثر من 2700 مواطنًا فلسطينيًا أثناء الاحتجاجات المنددة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين