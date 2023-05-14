تعرَّف إلى حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد 14 مايو

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئيًّا إلى صافٍ ربيعيّاً لطيفاً ومعتدلًا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 14 مايو

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 15 مايو

الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارًّا نسبيًّا إلى حار وجافًا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 16 مايو

الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارًّا وجافًّا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 17 مايو

الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارًّا نسبيًّا الى حار وجافًّا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدّلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين