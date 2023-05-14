بعد إغلاق لأيام.. الاحتلال يفتح حاجزي إيرز وكرم أبو سالم مع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن فتح حاجز بيت حانون "إيرز" مع غزة من الساعة الثامنة صباحًا، وكرم أبو سالم من الساعة الحادية عشر.

كما أعلن فتح منطقة الصيد البحري في غزة، وذلك بعد أيام من إغلاق المعابر مع غزة في ظل العدوان الذي استمر خمسة أيام.

و"كرم أبو سالم" هو المنفذ التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والوقود والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه التسبب في تفاقم أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

بينما يعد حاجز "إيرز" الحاجز المخصص لمرور العمال والمرضى والتجار من قطاع غزة، إلى الأراضي المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين