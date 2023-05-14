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بالفيديو إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس

14 مايو 2023 . الساعة 07:13 بتوقيت القدس
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إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدينة نابلس، وحاصرت منزلًا في حارة القيسارية.

وأفادت الإغاثة الطبية الفلسطينية، بإصابة مواطنين بالرصاص والشظايا، ونحو 20 بالاختناق بقنابل الغاز خلال عملية اقتحام نابلس.

ووفق مصادر محلية، تسلَّلت قوة إسرائيلية خاصة إلى داخل البلدة القديمة بنابلس، وحاصرت منزل الشهيد أدهم مبروكة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من جميع المحاور المؤدّية لنابلس، واعتقلت شابّين بعد اقتحامها منطقة القيسارية.

وكما وثَّقت وقوع اشتباكات مسلَّحة بين القوات المقتحمة والمقاومين، فيما نشرت قوات الاحتلال للقناصة في أماكن مختلفة في محيط البلدة القديمة بنابلس.

ويأتي اقتحام نابلس، بعد يوم من استشهاد الشابَّين وسيم عدنان الأعرج 19 عامًا، وسائد جهاد مشه 32 عاماً، بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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