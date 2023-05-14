مسيرات عفوية تجوب شوارع غزة ابتهاجًا بوقف إطلاق النار

خرجت مسيرات عفوية في محافظات قطاع غزة، ابتهاجًا بالإعلان عن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية وإقليمية وأُممية.

وانطلقت المسيرات التي عمت شوارع مدينة غزة، رافعةً شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية وغرفة العمليات المشتركة التي أدامت معركة “ثأر الأحرار” على مَدار خمسة أيام.

وتوجهت المسيرات الشعبية إلى منازل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعبيرًا عن حالة التضامن الشعبي مع ضحايا القصف الإسرائيلي.

وبدأت (إسرائيل) عدوانها الغاشم على قطاع غزة عبر اغتيال ثلاثة من أبرز قيادات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وحينها نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شهدائها القادة الذين ارتقوا جرّاء عملية اغتيال إسرائيلية جبانة على قطاع غزة.

وقالت في بيان لها فجر الثلاثاء، "إننا إذ ننعى شهدائنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبناءهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين