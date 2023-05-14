عشية وقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة تدعو لوصول المساعدات بشكل فوري إلى غزة

رحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بإعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا وينسلاند في تصريح صدر عنه فجر اليوم الأحد، جميع الأطراف للاستعادة الفورية لوصول المساعدات الإنسانية والاقتصادية ودعم سبل العيش بقطاع غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب الأربعاء الماضي عن "قلقه العميق" إزاء التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، داعياً إلى خفض التوتر.

جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة في رده على أسئلة خلال مؤتمر صحفي يومي حول التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.

ولفت حق إلى أن إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة أدى إلى منع دخول نحو 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود إلى المنطقة.

وأضاف أن "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات"، وأكد أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

المصدر / فلسطين أون لاين