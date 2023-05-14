الشعبية: وحدة المقاومة في "ثأر الأحرار" مكنتها من مواجهة العدوان

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن صمود شعبنا وبسالة مقاومته، ووحدة فصائل المقاومة في معركة "ثأر الأحرار" مكّن شعبنا من مواجهة العدوان وتوجيه ضربات موجعة للعدو الصهيوني ردًا على هجماته الوحشية ومجازره الإجرامية واغتيالاته الجبانة.

وشددت الشعبية في بيان عقب التوصل لوقف إطلاق النار مساء السبت، على أن مواجهة شعبنا مع العدو ما زالت مستمرة، مادام الاحتلال قائماً، وفي ظل الهجمة الشرسة التي يشنها العدو على أبناء شعبنا في الضفة المحتلة.

وطالبت بضرورة الحفاظ على ما تحقق من وحدة فصائل المقاومة وتكامل عطاء أركانها، وتطويرها بما يخدم تحقيق الوحدة الوطنية الأشمل وزج طاقات أبناء شعبنا كافة في المواجهة مع الاحتلال.

وأبرقت الجبهة بالتحية لأرواح الشهداء الذين ارتقوا في المعركة، مؤكدة أن دمائهم ستبقى تضيء طريق شعبنا نحو العودة والتحرير.

المصدر / فلسطين أون لاين