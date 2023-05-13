حماس: غرفة العمليات المشتركة كانت الأمينة على دماء شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ المقاومة وعبر غرفة العمليات المشتركة كانت الأمينة على الدم الفلسطيني وفرضت على الاحتلال المعادلات ولم تمرر جرائمه دون رد.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم مساء اليوم السبت: "إنّ الغرفة المشتركة أدارت عملية ثأر الأحرار بشكل موحد وبسلوك عملياتي متقدم يراعي تطورات المعركة في مراحلها".

وأرسل التحية إلى غرفة العمليات المشتركة بكل مكوناتها من كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل العمل المقاوم ونقدر عاليًا هذا الأداء الميداني الموحد من الجميع.

كما بعث بالتحية إلى أرواح شهداء معركة ثأر الأحرار، ونخص شهداء قيادة سرايا القدس الميامين.

وشدد قاسم على أنّ وحدة الميدان أفشلت كل محاولات الاحتلال في التفريق بين أبناء الشعب الواحد، معبرًا عن تقدير الحركة عاليًا للالتفاف الشعبي الكبير في كل الساحات حول المقاومة وخياراتها التي شكلت سندًا حقيقيًّا للفعل المقاوم.

ونوّه بأنّ مقدسات شعبنا في القدس والمسجد الأقصى ستظل عنوانًا لنضالنا ضد الاحتلال، ومواجهة جرائمه ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين