اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيّر التنفيذ.. المقاومة تقول كلمة الفصل

دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، على إثر الاتفاق الذي توصّلت إليه حركة الجهاد الإسلامي مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية.

وقبل دقائق من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ تمكنت المقاومة الفلسطينية من قصف مستوطنات الاحتلال ومدن المركز في كيان الاحتلال بالصواريخ.

ودوّت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة والعديد من المناطق داخل الكيان، قبيل العاشرة بدقائق قليلة.

https://t.me/pl24online/169176

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أكد رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، التوصل لاتفاق وقف النار مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد الهندي في تصريحات لقناة الجزيرة: أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.

وأكد أنّ حركته ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزم العدو الإسرائيلي بذلك.

وحول ضمانات الاتفاق، قال الهندي: "الضمانات هي قوتنا ونحن حافظنا على قوتنا ووحدتنا الداخلية والتفافنا حول المقاومة وهي الضمانة الوحيدة أمام (إسرائيل) وقد أدارت ظهرها في السابق لنا".

وأضاف:"(إسرائيل) بدأت جولة التصعيد باستهداف مبانٍ لمدنيين وكان ردّنا دفاعًَا عن النفس"، ونحن نُراكم نقاط قوة وإمكانات تتيح لنا مواجهة الاعتداءات".

وأكد أنّ الغرفة المشتركة للمقاومة كانت سندًا وحاضنة في المواجهة الأخيرة.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على قطاع غزة بإغتياله ثلاثة من أبرز قادة سرايا القدس بقصف منازلهم في مدينتي غزة ورفح، وأسفر العدوان حتى مساء اليوم عن استشهاد 33 مواطنًا وإصابة المئات.

وردّت المقاومة الفلسطينية عبر غرفة العمليات المشتركة على عدوان الاحتلال بعملية أطلقت عليها "ثأر الأحرار"، أمطرت خلالها مستوطنات الاحتلال وثكناته العسكرية في جنوب الكيان ووسطه بالصواريخ وقذائف الهاون.

المصدر / فلسطين أون لاين