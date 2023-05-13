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جماهير فريق عربي تتضامن غزة بطريقتها

13 مايو 2023 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
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دمشق/ فلسطين أون لاين:

 

أعربت جماهير نادي الوحدة السوري، عن تضامنها مع القضية الفلسطينية، في ظل تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ منتصف الأسبوع الماضي.

ورفعت جماهير الوحدة خلال مباراة الفريق لكرة السلة أمام الكرامة، لافتة كبيرة كُتب عليها: ""أول العرب هم الفلسطينيون وآخر العرب هم الفلسطينيون، وبينهما لا يوجد أحد.. يوم العودة".

كما رددت الجماهير المتواجدة على المدرجات بحناجرها، هتافات داعمة لفلسطين من بينها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُظهر فيها جماهير الوحدة دعمها لفلسطين، ففي شهر نوفمبر الماضي رفعت صوراً لشهداء فلسطين، في نهائي كأس السوبر لكرة السلة بين فريق الوحدة مع نظيره أهلي حلب.

وانتهت المباراة بفوز الوحدة على نظيره الكرامة بنتيجة (88-80)، في صالة "الفيحاء" الرئيسية بدمشق، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السوري لكرة السلة.

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