جماهير الوحدات تُناصر غزة بحناجرها

غزة/ مؤمن الكحلوت:

عبرت جماهير نادي الوحدات الأردني، عن تضامنها مع قطاع غزة، بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأبرياء منذ الثلاثاء الماضي. وهتفت جماهير الوحدات لغزة خلال لقاء فريقها مع فريق نادي سحاب، ضمن بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وقالت الجماهير بصوت واحد: "غزتنا غزة أحرار والأحرار اللي فيها .. مهما الغاصب ولّع النار .. ما تُطفئ الثورة اللي فيها".

واستمرت في ترديد الهتافات " يا غزة ما أغلي ترابك .. كل العالم أحبابك".

ولاقت هتافات جماهير الوحدات، إعجاب الآلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي, إذ اعتبروها أحد الداعمين للقضية الفلسطينية، لا سيما أنّ لها الكثير من المواقف السابقة الرافضة للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".

يُشار إلى أنه ارتقى خلال العدوان الحالي على غزة 33 شهيدًا، بينما أُصيب المئات بجراح متفاوتة.