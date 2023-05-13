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"قاسم": الغرفة المشتركة تدير المعركة بشكل موحد

كتائب أبو علي مصطفى: نواصل خوض معركة "ثأر الأحرار" ضمن الغرفة المشتركة

13 مايو 2023 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى "أبو جمال"، مساء اليوم السبت، أنّ الكتائب تواصل خوض غمار معركة "ثأر الأحرار" إلى جانب الأذرع العسكرية الأخرى.

وأضاف: "في غمار معركة ثأر الأحرار التي أطلقتها الغرفة المشتركة للتصدي للعدوان الجبان على مقاومتنا وشعبنا، تواصل كتائبنا ومقاومتنا الباسلة دك حصون ومدن المحتل بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية المتتالية وصولاً لعمق كيانهم الزائل".

وشدد على أننا في هذه المعركة التي قدم فيها القادة والجند دمائهم فداءً ل فلسطين ومنهم ثلة من رفاقنا الأبطال، مؤكدًا على أن دماء الشهداء سيدفع ثمنها المحتل غالياً ولن تذهب هدرا، وها هي كتائبنا ومقاومتنا الباسلة توجع المحتلين بضرباتها؛ والقادم أقوى وأعظم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجبهة الشعبية #كتائب أبو علي مصطفى #ثأر الأحرار

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