تظاهرة في حيفا تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

تظاهر عشرات النشطاء والأهالي في مدينة حيفا مساء اليوم السبت تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على قطاع غزة.

جاءت مشاركة النشطاء والأهالي في التظاهرة تلبية لدعوة حراك حيفا للتظاهر والحشد في وقفة إسناد ودعم لقطاع غزة، وتنديدا بالعدوان عليه.

ورفع المتظاهرون في ساحة الأسير بالمدينة لافتات تدعو لوقف جرائم الاحتلال في غزة، ووقف القصف وقتل الأطفال.

وتشهد المناطق الفلسطينية في الداخل المحتل تظاهرات متواصلة تنديداً بعدوان الاحتلال على غزة، وسط دعوات لدعم سكان القطاع بالاحتياجات الأساسية لتعزيز صمودهم.









المصدر / فلسطين أون لاين