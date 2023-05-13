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"ثابت" يصرح حول مستجدات شركة توزيع الكهرباء في ظل العدوان الإسرائيلي

13 مايو 2023 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
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توقع مدير عام العلاقات العامة والاعلان في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، توقف محطة توليد الكهرباء اذا استمر الاحتلال الإسرائيلي باغلاق معبر كرم ابو سالم واستمرار العدوان على غزة.

وأوضح في تصريحات لإذاعة "الأقصى" أن الاحتلال لا يسمح بإدخال قطع الغيار اللازمة وهذا ما سيعرضنا لأزمة كبيرة.

وقال: "نأمل بأن لا نصل لإطفاء محطة التوليد، وإطفائها سيدخلنا في سيناريو صعب"، مشيرا أن "محطة التوليد تعتبر المصدر الثاني والأساسي لتوفير الكهرباء ونحصل على 120 ميجا واط من الخطوط الاسرائيلية".

وذكر أن ساعات وصل الكهرباء القليلة لا يمكن أن توفر كهرباء مناسبة للمرافق والمنشآت وخاصة القطاع الصحي نتيجة الاحتياج الدائم في تقديم الخدمات، قائلا: "لم ندخر أي جهد في سبيل توفير الكهرباء لكافة المواطنين وندعو الجميع لتجهيز انفسهم في ترتيب اولياتهم".

وأضاف: "لدينا خطة طوارئ وسنبقى في الميدان لنحافظ على تقديم الخدمات قدر الإمكان وسنجتهد بتوفير الكهرباء"، داعيا المواطنين إلى تقنين استهلاك الكهرباء وترتيب أولياتهم تحسباً لإطفاء المحطة، مؤكدا في الوقت ذاته أن "طواقنا موجودة في الميدان للتعامل مع أي طارئ".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #العدوان الإسرائيلي #شركة الكهرباء

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