"الكتلة" في "النجاح" تعلن عن مرشحتها لمنصب رئيس مؤتمر عام مجلس اتحاد الطلبة

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح عن مرشحتها لمنصب رئيس مؤتمر عام مجلس اتحاد الطلبة.

وبينت الكتلة أن المرشحة هي الطالبة في كلية الطب البشري روض جعفر ريحان، ضمن قائمة كتلة فلسطين المسلمة، وتحمل الرقم الانتخابي 4.

والطالبة روض هي طالبة في كلية الطب البشري بمرتبة الشرف، وحاصلة على المرتبة الـ8 على محافظة نابلس في الثانوية العامة بمعدل 99.1%.

وتنتمي ريحان إلى عائلة مجاهدة مضحية، فعمها اﻻستشهادي القسامي عاصم ريحان عضو مؤتمر مجلس الطلبة عن الكتلة الإسلامية عام 2001 منفذ عملية عمانوئيل، وعمها الشهيد القائد القسامي محمد ريحان.

وتنافس الكتلة الإسلامية الكتل الأخرى في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح، والمقررة في السادس عشر من أيار/ مايو الجاري.

وتواصل الكتلة الإسلامية استعداداتها لخوض انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح، وسط مطالبات بتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة المساحات المتساوية للكتل الطلابية المختلفة، لممارسة نشاطها ودعايتها الانتخابية دون تمييز كتلة عن أخرى.

المصدر / حرية نيوز